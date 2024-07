Palio e caminhão de Jacarezinho colidem

Em cidade perto de Londrina

Um VW/29.530 (placas de Jacarezinho) com seus acoplados no KM 05 em Ibiporã sentido Jataizinho abalroou lateralmente um carro, que seguia no mesmo sentido de tráfego vindo a parar sobre a via de rolamento de forma contrária.

Resultou em veículos danificados e condutor, 24 anos, do Fiat/Palio (placas de Cambé) com ferimentos encaminhado para atendimento no Hospital Cristo Rei em Ibiporã.

O motorista (34 anos)do caminhão Volkswagen Meteor liberado após teste etilométrico, que resultou 0,00 mg/l.