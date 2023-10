Palio furtado em Nova Fátima é RESGATADO em Ribeirão do Pinhal

Dois bandidos envolvidos foram presos

A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal, nesta segunda-feira, 30, recuperou carro em Ribeirão do Pinhal.

Os policiais receberam a informação de que dois indivíduos trariam um Fiat Palio furtado na vizinha Nova Fátima, utilizando uma motocicleta na cor vermelha como apoio. Intensificado o patrulhamento na possível rota que fariam até chegar em Ribeirão do Pinhal. E apareceram o carro e a moto na rodovia, na entrada do município.

Ao perceber a viatura, tomaram caminhos diferentes e os PMs optaram por acompanhar o Palio. Ao realizar a abordagem, localizados no interior um capacete e uma sacola com diversas chaves de automóveis.

Continuando com as diligências, identificaram a placa da motocicleta que estava em apoio através do sistema de monitoramento da cidade de Nova Fátima. Então conseguiram localizar a motocicleta e o rapaz que havia fugido.

Os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a motocicleta utilizada. E o carro recuperado levado para restituição ao proprietário.