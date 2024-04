Panegada não será o vice de Bruna Fogaça

Declarou que não disputará cargo eletivo em 2024

Exclusivo: O secretário municipal de Obras, Everton José Panegada, (foto) não é o pré- candidato a vice-prefeito de Santo Antônio da Platina na chapa encabeçada pela advogada Bruna Fogaça (PL). A possibilidade exista até esta quinta-feira. dia quatro. Agora, não mais.

O Npdiario apurou e descobriu que ele é filiado e secretário da comissão provisória local do PMN(Partido da Mobilização Nacional), mas não concorrerá a chefe do executivo e nem vereador, permanecendo no cargo na prefeitura.

Embora não concorrendo mais a nenhuma função na eleição do dia seis de outubro próximo, Panegada, que disse ter consultado a família, declarou que ainda não decidiu em quem votará neste ano.