Papai Noel itinerante no povoado da Platina

Prefeitura realizou evento nesta terça-feira

Na noite desta terça-feira, dia 12, o povoado da Platina, em Santo Antônio da Platina, viveu momentos de encanto e alegria com a presença do Papai Noel Itinerante. O evento foi realizado pela Prefeitura , por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comissão Municipal de Eventos.

A atmosfera natalina tomou conta do local, proporcionando uma experiência única para a comunidade. Pipoca, algodão doce, balas e pirulitos foram distribuídos as crianças juntamente com a entrega de mais de 300 presentes preparados com muito carinho.

O prefeito Professor Zezão e o vice Chico da Aramon estiveram presentes, compartilhando desse momento especial com a comunidade. A Madrinha Platinense, Karol Diniz, e a Garota Simpatia, Kauane, abrilhantaram ainda mais o evento, juntamente com a Primeira Princesa Maria Eduarda. O vereador Luciano de Almeida Moraes também estava presente.

O Papai Noel Itinerante reforça não apenas a magia do Natal, mas também a importância de promover momentos de união, partilha, boas ações e solidariedade em comunidades locais.