Paraná terá novos cursos de Medicina, afirma Zeca Dirceu

MEC deve publicar novo edital ainda em julho

O deputado federal Zeca Dirceu viajou ao Paraná com o ministro da Educação, Camilo Santana, e na ocasião reforçou mais uma vez a necessidade de ampliar os cursos de medicina oferecidos no estado. O MEC deve publicar um novo edital para habilitar as universidades ainda neste mês de julho .

De acordo com o deputado, em conversa com o ministro, serão prioridades as regiões que ainda não tenham o curso de medicina já ofertado. “No Brasil ainda temos poucos médicos diante da grande demanda do SUS, seguiremos lutando por mais médicos para atender a população”, disse.

O Ministério da Educação irá publicar ainda neste mês um novo edital com as regras necessárias para inclusão das universidades.

Entre os pontos devem ter critérios como: integração ao sistema de saúde regional por meio do estabelecimento de parcerias entre a instituição proponente e unidades hospitalares (pública ou particular) que possibilitem campo de prática durante a formação médica.

As vagas a serem preenchidas, conforme o artigo 3º, terão com base em objetivos de inclusão social; integração ao sistema de saúde regional, em especial às unidades vinculadas ao SUS; e oferta de formação médica especializada em residência médica. Os processos de autorização, reconhecimento e renovação dos cursos serão avaliados e definidos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).