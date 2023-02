Parceria Cisnorpi/SAP evita transporte para fazer as tomografias

Para tomografias na Cidade Joia mesmo

Uma parceria entre a prefeitura de Santo Antônio da Platina e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) eliminou a necessidade de transportar pacientes que necessitam de tomografias de urgência até Jacarezinho, sede do consórcio.

Pacientes do Pronto Socorro Municipal com urgência para exames de tomografia são atendidos no Centro de Diagnóstico de Imagem (Cedi), localizado no mesmo quarteirão que o PS. O atendimento foi possibilitado após um aditivo no contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Cisnorpi de aproximadamente R$ 75 mil trimestrais, que permitiu a terceirização dos exames.

Os resultados positivos da parceria foram apresentados pela Secretária de Saúde à administração municipal, junto ao vice-prefeito Francisco Monteiro durante as férias do prefeito José da Silva Coelho Neto. De acordo com a secretária Gislaine Galvão (na foto também), são realizados cerca de 160 exames por mês a um custo equivalente ao atendimento nos ambulatórios do Consórcio.

“Nestes primeiros meses de contrato, já constatamos diversos benefícios como a rapidez na liberação do laudo que sai em até três horas e também no bem estar dos pacientes que deixam de sofrer o desgaste do transporte até outra cidade”, destacou.

Outra vantagem apresentada pelo contrato, que é pioneiro junto ao Cisnorpi, foi a diminuição de custos com o transporte dos pacientes. “Em pouco tempo já vemos resultados econômicos como menor consumo de combustíveis, menor desgaste da frota e principalmente a agilidade na realização destes tipos de exames, que agora são feitos no nosso município”, evidenciou o vice-prefeito Chico da Aramon.