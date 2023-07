Parceria Unopar, MPT e Prefeitura é sucesso

Alunos da rede municipal de Santo Antônio da Platina são premiados

Alunos da rede municipal de Santo Antônio da Platina foram premiados na manhã desta quarta-feira, 05, pelas colocações no “Projeto MPT na Escola 2023”, promovido pelo Ministério Público do Trabalho.

Os campeões da etapa municipal foram recebidos no gabinete pelo prefeito José da Silva Coelho Neto, juntamente aos secretários de Educação e Assistência Social e representantes da Unopar, que colaboraram na doação de itens para os prêmios entregues aos alunos e professores.

O projeto teve início no começo deste ano consistiu na seleção e premiação dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos das escolas públicas municipais com a temática sobre o combate ao trabalho infantil, nas categorias de desenho, conto e poesia.

Contou com a presença da Adriane Vicário, secretária de Educação, do Cristiano Lauro, secretário da Assistência Social, da Luciana Frufrek, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, e da Andréa Dib, diretora dos Polos da Unopar de Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Jacarezinho. Além disso, estiveram presentes os pais dos alunos, professores e diretores das escolas envolvidas no projeto.

“Premiações como essa são muito satisfatórias, pois reconhecem e valorizam o trabalho realizado na rede municipal de educação, que na nossa administração tem ofertado um atendimento especial desde o ensino infantil até a profissionalização. Manter os alunos engajados nessa rede educação é um dos grandes objetivos nossos, pois através dela contribuímos para a formação dos cidadãos”, declarou o prefeito.

Os três primeiros colocados no projeto participarão agora da etapa estadual do concurso, a partir de agosto.

Confira os premiados no “Projeto MPT na Escola 2023” em Santo Antônio da Platina:

Conto: 1º lugar

Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier

Título: Joãozinho e o Final Feliz.

Aluna: Miyuki Gabrielle Crescencio Monteiro Turma: 5º Ano

Professora: Geissielen Moraes da Silva Almeida

Poesia: 1º lugar

Escola Municipal Professora Ophélia Mello Nascimento

Título: Trabalho Infantil.

Aluna: Thamy Evellyn de Paula Turma: 5º Ano “B”

Professora: Jessica Wendy Constuchenko

Desenho: 1º lugar

Escola Municipal Ercílio Custódio

Título: Lugar de Criança é na Escola!

Aluno: Gabriel Henrique Sabino de Godoy Turma: 4º Ano “A”

Professor: Rubens Nunes Ribeiro Junior

Trabalho Selecionado de Cada Escola Participante

Escola Municipal Nohêmia Lopes Galvão Neimann

Desenho

Título: Combate ao Trabalho Infantil.

Aluno: Carlos Daniel Ferreira da Costa Turma: 5º Ano “A”

Professora: Vaisley Campos Lhamas

Escola Municipal Pedro Claro de Oliveira

Desenho

Título: Criança não Trabalha!

Aluna: Eloá Silva Ramalho Turma: 4º Ano “B”

Professora: Kelly Juliana Santana Prado de Oliveira

Escola Municipal Monteiro Lobato

Desenho

Título: Trabalho Infantil.

Aluno: Lucas Gabriel da Rosa Turma: 5º Ano “B”

Professora: Janecler dos Santos Pereira

Escola Municipal Sagrada Família

Conto

Título: Trabalho Infantil.

Aluno: Pedro Antônio Matias Rosa Turma: 5º Ano “A”

Professora: Júlia Cunha

Escola Municipal Vilma Longo

Educação de Jovens e Adultos – EJA / Etapa I

Desenho

Título: Infâncias Cortadas Pela Metade!

Aluna: Maria Cleuza Geraldo

Professora: Eliana Castilho Guerra

Escola Municipal Vilma Longo

Educação de Jovens e Adultos – EJA / Etapa II

Conto

Título: Criança não Trabalha, Criança Estuda!

Alunos: Turma Etapa II

Professora: Inês Marcos

Trabalho Destaque Selecionado

Escola Municipal Nohêmia Lopes Galvão Neimann

Desenho

Título: Combate ao Trabalho Infantil.

Aluna: Yasmin Jacob de Mello Turma: 4º Ano “B”

Professora: Luciane Teixeira dos Santos

Professora de Apoio: Jucilene Aparecida Pires de Moraes.