Paróquia homenageia frei em Santo Antônio

Cerimônia foi realizada neste domingo

Neste domingo (19) foi dedicado o escritório da Paróquia São José, em Santo Antônio da Platina, ao Frei Capuchinho Frei João Estêvão da Costa, o qual foi pároco da cidade de 1974 a 1980, ano de sua morte. O atual pároco, padre Héliton Ribeiro, dirigiu o evento.

Houve grande afluência de fiéis, com bonitos testemunhos daqueles que foram batizados, os que fizeram sua primeira comunhão e tiveram seu matrimônio assistido pelo Frei João Estêvão.

Foi recebido também o testemunho da Irmã Romualda (Irmãs Franciscanas do Egito), que cuidou do religioso em seus últimos momentos de vida. Ela testemunhou a bondade, a oferta da vida do Frei no sofrimento e o grande carinho dos fiéis católicos e de outras religiões pelo capuchinho.

A placa foi abençoada com o nome de Frei João Estêvão da Costa, sendo também o nome dele dado anos atrás ao bairro onde se localiza a Paróquia São José (Fotos: Pascom).