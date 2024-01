Passa mal ao ver avó envolvida em batida

Na tarde desta terça-feira em Santo Antônio da Platina

Em torno de 14h45m desta terça-feira, 16, ocorreu acidente entre um Fiat Uno, um Chevrolet Celta: e ainda uma motocicleta no cruzamento das ruas 13 de Maio e Coronel Capucho, no centro de Santo Antônio da Platina, perto de um colégio particular.

O solicitante relatou ter havido uma colisão dos dois carros, sendo um estacionado, e tombou em decorrência da colisão, informou ainda que o condutor ficou preso às ferragens.

As equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram e encontraram a vítima em encarceramento mecânico, sendo necessário o uso de ferramentas e técnicas para a sua remoção. Tratava-se de homem 60 anos, que estava consciente ao momento do atendimento.

Uma mulher telefonou para a reportagem na manhã desta quarta-feira, 17, e informou que estava conduzindo sua motocicleta pelo local e passou mal ao ver a avó envolvida na batida. Recebeu atendimento de uma moça. que lhe deu água, e melhorou. Assim, a moto que dirigia não chegou a colidir contra ninguém.

Ele não precisou ser encaminhada ao Pronto Socorro Municipal pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem que foi socorrido é namorado da sua avó e já recebeu alta. A Polícia Militar também deu suporte à ocorrência(fotos: James Miguel Araújo).