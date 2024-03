Pastor Beto agora é Cidadão Honorário de S. Antônio da Platina

Por sugestão do vereador Eduardo Ferreira



Foi concedido ao Pastor Alberto Ignácio o título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina.

Beto, é natural de Bandeirantes, filho de Maria José Domiciano de Oliveira e Gilberto Inácio de Oliveira. Ao lado de Viviane, sua namorada desde os 16 anos, celebrou 25 anos de casamento e oito anos de namoro. Juntos tiveram dois filhos, Victor e Maria Clara.

É formado em Teologia pela Umesp em São Bernardo do Campo, em 2001. Foi Pastor Acadêmico na Igreja Metodista do Jardim Aeroporto em São Paulo e também pastoreou igrejas em Curitiba, Bairro Fazendinha e Ivaiporã. A partir de então, seguiu o ministério.

Abaixo, confira na íntegra o projeto de lei.

PROJETO DE LEI Nº 25/2023

Concede o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina ao Pastor Alberto Inácio de Oliveira.

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina / Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei, de autoria do Vereador Gilton Fagundes/EDUARDO FERREIRA:

Art. 1º – Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina ao Pastor Alberto Inácio de Oliveira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso Município.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / ESTADO DO PARANÁ, em 13 de novembro de 2023.

Gilton Fagundes

Vereador Eduardo Ferreira

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Conforme determina a Lei Orgânica do Município, a propositura de Projeto de Lei para conceder Título de Cidadão Honorário/Benemérito é de competência dos vereadores.

Alberto Inácio de Oliveira, natural de Bandeirantes, Paraná, nasceu em 04/11/1974, filho de Maria José Domiciano de Oliveira e Gilberto Inácio de Oliveira. É irmão de Leandra e Camila, e neto da saudosa Vó Zula. A sua trajetória de vida é marcada por valores fundamentais e experiências significativas.

Pastor Alberto construiu sua família ao lado de Viviane, sua namorada desde os 16 anos, celebrando 25 anos de casamento e 8 anos de namoro. Dessa união nasceram seus maiores tesouros, o filho Victor e a filha Maria Clara.

Sua formação foi moldada pelos ensinamentos do pai, no chão de uma oficina mecânica que o introduziu ao valor do trabalho, honestidade e simplicidade, enquanto sua mãe, uma mulher de oração, o inspirou na importância da fé e da alegria de viver em Deus.

Desde a infância, Pastor Alberto sentiu o chamado ministerial, embora tenha enfrentado desafios ao longo do caminho. Após momentos de indecisão na juventude, uma decisão crucial marcou sua vida: voltar para Jesus e retomar o relacionamento com Viviane, que se tornaria sua esposa.

Após cinco anos de formação acadêmica, Alberto se formou em Teologia pela Umesp em São Bernardo do Campo, em 2001. Sua jornada ministerial começou como Pastor Acadêmico na Igreja Metodista do Jardim Aeroporto em São Paulo. De volta ao Paraná, pastoreou igrejas em Curitiba, Bairro Fazendinha e Ivaiporã.

Em 2008, foi nomeado Pastor Coadjutor em Santo Antônio da Platina, cidade que conquistou seu coração. Durante oito anos, contribuiu para o crescimento espiritual da comunidade. Em 2015, assumiu um desafio missionário em Chapecó, onde desempenhou papel fundamental após a tragédia envolvendo a Chapecoense.

No ano de 2020, em meio à pandemia, recebeu a grata surpresa de retornar a Santo Antônio da Platina como pastor titular da Igreja Metodista Central, realizando um sonho antigo.

Ao assumir em fevereiro de 2021, enfrentou corajosamente os desafios da pandemia e, ainda no mesmo ano, superou uma grave batalha pessoal contra a COVID-19. Após mais de 50 dias hospitalizado, Pastor Alberto testemunhou o milagre da cura, deixando o hospital no dia 25 de agosto de 2021.

Foram momentos de fé, união de diferentes igrejas, um clamor incessante de toda a cidade, dia e noite, para que sua vida fosse salva da morte. No leito do hospital, foi um sobrevivente, as orações do povo chegaram até Deus.

Seu testemunho de fé, caráter exemplar e dedicação ao chamado pastoral continuam a inspirar a comunidade. Pastor Alberto Oliveira é um exemplo vivo da intervenção divina e do poder de superação, demonstrando diariamente que Deus ainda realiza milagres em nossas vidas.

Portanto, apresento este Projeto de Lei com a esperança de que ele seja acolhido por esta Casa Legislativa, a fim de oficializar o reconhecimento como Cidadão Honorário de nossa cidade.

Contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovar esta proposição como uma demonstração sincera de apreço e gratidão pela contribuição significativa do nosso homenageado para o bem-estar e a prosperidade de nossa comunidade.

Gilton Fagundes

Vereador Eduardo Ferreira