Patos invadem piscina e provocam comoção em S. Antônio(vídeo)

Nesta sexta-feira em Santo Antônio da Platina

Patos selvagens invadiram a piscina de uma residência nesta sexta-feira, dia 24, no Jardim São Francisco, em Santo Antônio da Platina.

Os proprietários, empresários Marcos Chiste e Edina Bordignon, se surpreenderam e ficaram felizes com os visitantes. Ela até já tinha comprado ração para as aves (foto e vídeo), quando foi informada do procedimento ideal nesses casos.

O fato foi postado no grupo de WhatsApp do bairro provocando comentários ternos e emocionados pela cena bonita da “família” nadando.

A Polícia Militar Ambiental de Jacarezinho (Força Verde) orienta que não se deve tocar nem alimentá-los porque, do mesmo modo que surgiram (provavelmente por conta das chuvas dos últimos dias) vão embora, voando. Só deixar a Natureza agir no seu ritmo.

Se, ao contrário, as aves permanecerem até domingo, profissionais da Força Verde irão resgatá-los.

Pato selvagem ou pato-do-mato, cientificamente chamado de cairina moschata, tem aproximadamente 85 centímetros de comprimento e chega a 1,20 metro de envergadura. O macho pesa uma média de dois quilos e a fêmea, um quilo. O corpo é praticamente todo preto.