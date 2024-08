Patrulha Maria da Penha realiza ações no Norte Pioneiro

Presentes na sessão de cinema em Jacarezinho

Em Jacarezinho a equipe Patrulha Maria da Penha, esteve presente na sessão de cinema do filme “E assim que acaba”, o qual tem como um dos temas a violência doméstica, retratada de forma ciclo da violência “tensão – explosão – lua de mel”.

Essa foi uma das atividades educativas fornecidas às mulheres que participam de programas assistenciais do município. Estiveram no local a equipes Da Delegacia da Mulher, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAs e outros órgãos que também integram a rede de apoio às vítimas de violência domiciliar. A equipe Patrulha Maria da Penha também explanou como funciona seu atendimento especializado. Participaram do evento aproximadamente 80 mulheres.

Nesta semana na cidade de Ibaiti, os policiais militares da Patrulha Maria da Penha realizaram um uma palestra na Câmera Municipal com o tema “Lei Maria da Penha e a Rede de Proteção às Vítimas de Crime de Violência Doméstica e Familiar”, ministrada pela Equipe Patrulha Maria da Penha do 18° BPM.