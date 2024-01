2024: Patrulha Rural continua na REGIÃO

Divididas em duas equipes de atuação na região

O capitão Dudson Dõlla dos Santos, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, e o cabo Eraldo Machado, se reuniram com José Afonso Junior, presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, na sede da entidade (foto).

Na ocasião, trataram de consolidar ainda mais a parceria entre as duas instituições.

Dudson explicou que, ao contrário do passado recente, a patrulha não é mais subordinada a 4ª Cia. e sim diretamente ao 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, abrangendo todo o Norte Pioneiro.

“Há hoje dois grupamentos divididos em equipes, mas o atendimento prossegue em toda a região”, detalhou.

Afonso Junior agradeceu e enalteceu a corporação pelo desempenho que tem mostrado, assim como os de comandantes anteriores.

Dudson Dõlla (o acento é fruto da origem alemã) comanda as PMs platinense, de Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Abatiá, Quatiguá, Joaquim Távora e Guapirama.

Tem 31 anos, é casado com Juliana, e veio de Curitiba .

Recorde quando o capitão Dudson iniciou seu trabalho: https://npdiario.com.br/especial/assume-novo-comandante-da-4a-cia-da-pm/