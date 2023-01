Eleições 2024: Paulo Martins admite ser candidato à prefeito

Revela também que permanece no grupo do governador mas sem cargo

Exclusivo: Veja na íntegra a entrevista concedida ao Npdiario pelo Deputado Federal Paulo Martins (PL) quanto à política estadual, os objetivos pontuais e no ano que vem, quando haverá eleições no dia seis de outubro para prefeitos e vereadores nos 399 municípíos do Paraná.

Com 29,12% dos votos válidos e 1.697.962 de apoiadores no pleito do ano passado, o senhor se consolidou como protagonista da cena política estadual. Nas eleições municipais do ano que vem, pretende ser candidato à prefeito de Curitiba, ou, mesmo sem concorrer, ajudar correligionários principalmente na majoritária?

Disputar a prefeitura de Curitiba é uma honra para qualquer cidadão curitibano.

É possível que eu seja candidato, mas ainda há muitos fatores a serem considerados.

Recebi votos do estado inteiro e isso também tem que ser levado em conta para se definir qual será o meu papel no cenário político do Paraná. Candidato ou não, a certeza é que vou me posicionar nas eleições municipais.

Pretende permanecer na aliança partidária que reelegeu o atual governador, ou, mesmo sem “brigar” atuar de forma independente e/ou em outro grupo?

Continuo com o governador, que inclusive me convidou para compor o governo. Decidi não participar diretamente por entender que minha posição é na oposição aberta ao governo Lula e isso poderia até prejudicar o governo do Paraná.

Nunca fiz política com cargos, respeito quem faz, mas vou continuar a trabalhar do meu jeito.

Se convidado, aceitaria uma função/cargo público a partir de agora? Será comentarista de TV, terá um programa próprio? Qual o futuro político pessoal que o sr. projeta?

Como disse, fui convidado para integrar o governo, o que muito me honra, mas agradeci e não aceitei. Meu papel é outro.

Certamente vou trabalhar na mídia, onde está a minha verdadeira profissão. O Senado continua a ser meu objetivo e assim devo disputar as eleições de 2026.

Tem conversado com Bolsonaro nos últimos dias ou semanas?

Entendo que o presidente Bolsonaro buscou um espaço para respirar, relaxar e refletir.

Troquei breves palavras com ele nesta semana. Acho que é preciso respeitar o tempo dele. Nunca fui invasivo, não serei agora nesta momento delicado.

