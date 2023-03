Pavilhão do Centro de Eventos será ampliado

Espaço abriga a GeniusCon, Ficafé e Baile do Texas

A Prefeitura de Jacarezinho publicou o edital para a abertura da Tomada de Preços nº 05/2023, referente à contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação do pavilhão do Centro de Eventos José Antonio de Oliveira, de acordo com as especificações constantes no anexo I do edital. O espaço está sendo ampliado para melhor acomodar as feiras GeniusCon e Ficafé, bem como o Baile do Texas e outros eventos abrigados naquele local. Os sanitários também passarão por reformas e terão a capacidade aumentada.

“Temos observado um fluxo crescente de pessoas em nossos eventos, tanto os técnicos quanto os festivos, e vamos investir na reforma e ampliação. Jacarezinho é reconhecida pela capacidade de receber bem seus visitantes, cada vez mais exigentes. Por isso nossa preocupação com o bem-estar de todos”, pontua o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

O valor máximo do certame é de R$ 738.659,34 (setecentos e trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), e a modalidade é Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global em regime de empreitada.

Serviço – O credenciamento dos interessados será recebido até às 13 horas e 30 minutos do dia 24 de março de 2023, enquanto a abertura está marcada para as 15:00 horas do mesmo dia. A solicitação do edital pode ser feita ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) ou pelo site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/, sem nenhum custo para o solicitante.

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho informa ainda que a entrega das propostas e documentações deve ocorrer na mesma data e horário da abertura, na Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações, localizado na Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.

Os interessados em participar da Tomada de Preços nº 05/2023 devem estar atentos às informações complementares e requisitos do edital. Qualquer dúvida pode ser esclarecida com o Departamento de Compras, Licitações e Contratos, pelo telefone (43) 3911-3018.