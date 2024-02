Em JACAREZINHO pavimentação do Jardim Panorama chegou JÁ a 65%

Investimento de mais de R$ 11 milhões por parte da prefeitura



A obras de pavimentação asfáltica do Jardim Panorama, em Jacarezinho, estão em cerca de 65% de execução, de acordo com dados atualizados nesta semana pela prefeitura junto à empreiteira que realiza o serviço.

Aguardada há décadas pelos moradores, a pavimentação do bairro acontece com investimento de mais de R$ 11 milhões por parte da prefeitura, e deve ser concluída ainda neste semestre.

Até o momento foram asfaltados desde a Avenida Dr. Tito, que dá acesso ao bairro (passando pelo Instituto Federal do Paraná e o campus de Odontologia da UENP) e praticamente todas as ruas da parte mais alta do Jardim Panorama, até a Rua Franco Olivieri.

No total serão pavimentados cerca de 47 mil m² de vias públicas do bairro. Por enquanto já foram concluídos aproximadamente 30 mil m², o que representa cerca de 65% da totalidade da obra.

Antes do asfalto, foram implantados quase 4 mil metros de manilhas. São 1.550 metros de tubulação com 40 cm de diâmetro, 233 metros com 50 cm, 473 metros com 60 cm, 630 metros com 80 cm, 115 metros com 1,2 m e 643 metros com tubos de 1,5 m de diâmetro.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a obra, que é uma das mais importantes de infraestrutura urbana de Jacarezinho, representa o compromisso de melhoria da qualidade de vida da população.

“A pavimentação do Jardim Panorama é um marco, porque a população não acreditava mais que sairia do papel depois de tantas promessas. E é uma das inúmeras obras de pavimentação que tiramos do papel, como a conclusão da Vila Scyllas, conclusão da Nossa Senhora das Graças e Vila Leão, todo o Jardim Castro e todo o Chácara Maravilha e João Afonso, agora o Jardim Europa, Avenida da Cidadania, e muitas outras ruas. Estamos transformando a realidade de milhares de famílias, com um trabalho honesto, sério e eficiente”, comemora.