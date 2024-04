PAVIMENTAÇÃO no Jardim Santo Ângelo

Aproximadamente 120 famílias serão beneficiadas



O Jardim Ângelo, de Santo Antônio da Platina, está passando por pavimentação das vias urbanas.

A Empresa é a A D M Construtora Civil e Pavimentação LTDA, que de acordo com a licitação, deverá executar as obras de até no máximo por R$ 1.124.434,64. O prazo para conclusão total é de 240 dias.

O calçamento será de blocos sextavados que garantem maior absorção de água, sendo ecologicamente correto e de fácil manutenção.

Cerca de 120 famílias serão beneficiadas e haverá melhora significativa no trânsito de veículos e acessibilidade para as entidades religiosas e comércios naquele local.