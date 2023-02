No Bairro Aparecidinho III no próximo sábado

O prefeito e o vice de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão e Chico Aramon, confirmaram a solenidade de entrega da pavimentação de asfalto no bairro Aparecidinho III.

O evento acontecerá no dia 11 de fevereiro ( próximo sábado), com início às nove no Centro Comunitário Bom Pastor, localizado na Rua Maria Amélia de Jesus, nº 533.