PC prende três em Ribeirão do Pinhal

Por violência doméstica e familiar contra mulher

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três homens investigados pela prática de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. As capturas aconteceram em Ribeirão do Pinhal, na região Norte do Estado.

As prisões ocorreram nos dias 14, 23 e 27 de agosto devido ao descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte dos investigados, as quais foram deferidas em favor de suas vítimas.

Os três possuíam mandados de prisão preventiva expedidos pela comarca do município.

“As atividades de reforço no cumprimento de diligências e medidas voltadas ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher têm sido reforçadas no mês de agosto em referência a campanha Agosto Lilás e também à Operação Shamar”, afirma a delegada da PCPR Kayane Harshe.

Após as capturas, eles foram encaminhados ao sistema penitenciário.

SHAMAR – A ação faz parte da Operação Shamar, que acontece durante o mês de agosto em todo o País e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em combate à violência contra a mulher.

Durante o período, a PCPR intensifica as ações repressivas de combate à violência doméstica e conta com apoio das demais forças de segurança do Estado, além de realizar ações educativas e de acompanhamento de medidas protetivas.

A operação recebeu o nome Shamar pela origem hebraica da palavra, que significa cuidar, guardar, zelar, vigiar ou proteger.

DENÚNCIAS – A PCPR trabalha constantemente no combate aos crimes contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.