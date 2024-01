PCC: Veículo dos bandidos continua na garagem de residência

No bairro Jardim Saúde em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Na manhã de quarta-feira (dia três), foi realizada operação conjunta entre policiais militares e civis para cumprimento de mandado de busca domiciliar numa residência da rua União no bairro Jardim Saúde, Santo Antônio da Platina.

O mandado foi representado pelo delegado Rafael Guimarães (vídeo abaixo), após receber informações de policiais militares de que no local estava escondido um foragido da Justiça e que seria integrante do alto escalão do PCC. A busca teve concordância do Ministério Público e autorizada pelo Poder Judiciário.

No local ,o alvo da denúncia, Joselito Soares (foto abaixo) foi encontrado acompanhado pela sua esposa e mais outros três homens. Durante buscas no local encontrados aproximadamente 23 quilos de dinamite(TNT), vários miguelitos (perfurante em forma de cruz retorcida, feito com dois pregos grandes entrançados, usado geralmente para furar pneus de veículos ), oito munições calibre .380, rádios comunicadores, seis aparelhos celulares, entre outros objetos.

A reportagem levantou tudo sobre o veículo encontrado (e que ainda está no local) na garagem da residência.

Foi financiado e não pago (NP). “Aí, a pessoa vende para terceiro e o banco raramente consegue localizar”, diz fonte crível.

Estacionado, é um Chevrolet Corsa, placas de São Pedro do Turvo, município de sete mil habitantes do interior paulista.

Tem bloqueio judicial e documento pendente desde 2016, mas não tem alerta de furto e roubo.

Normalmente as pessoas ficam pouco tempo com carro NP, com receio do banco financiador vir atrás, e vai passando por várias pessoas. Como é NP e tem risco, as pessoas vendem por preço muito baixo. Por isso sempre tem compradores.

A Polícia Civil não apreende carro com pendência administrativa (documento irregular, multa, licenciamento atrasado etc). Só o DETRAN ou, em alguns casos, a PM.