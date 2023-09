Peça debate sonhos irrealizáveis em SAP

Teatro premiado faz única apresentação na cidade

Nesta sexta-feira, dia 22, o Sesi Cultura Paraná recebe em Santo Antônio da Platina o espetáculo de teatro “Devaneios Inexequíveis”, que recebeu o prêmio Aniceto Matti de incentivo à cultura em 2019. Com direção de Mateus Moschetta, a peça faz uma reflexão a cerca de uma sola gasta de sapato. Sim! Que histórias ela contaria? Seria ela um mapa dos devaneios de alguém? Quais seriam esses devaneios?

Partindo dessas reflexões, a peça “Devaneios Inexequíveis” leva à cena as noções

valorizadas na sociedade contemporânea que insistem na importância de ser alguém e de chegar a algum lugar. Contra isso, afirma os percursos, as trajetórias, as derivas e as experimentações.

A peça é atravessada por dois fios. Um deles é feito de instruções, normas, regras e direções que tentam capturar a vida na direção de um objetivo. O outro é feito de devaneios que extrapolam as regras, implodem chegadas a favor do fluxo, do movimento e da criação. Entre um e outro, os pés seguem, desviam, tropeçam e dançam.

A dramaturgia foi composta de forma colaborativa a partir da leitura do livro “O Fio das Miçangas”, de Mia Couto, de textos de Karl Valentin e de outros autores. Desta pesquisa surgiram os motes que deram origem à peça. Esses motes dispararam um processo de revisitação por parte do grupo de vinhetas da memória que serviram para a construção das cenas. O elenco tem Mariela Lamberti, Pedro Henrique Daniel, Elison Pereira e Mateus Moscheta.

SERVIÇO:

Sesi Cultura Paraná apresenta “Devaneios Inexequíveis”

Data: 22 de setembro de 2023 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Endereço: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina – Rua Jose Viêira Gusmão, 850 – próximo BR 153 km 40 – Santo Antônio da Platina.

Entrada Franca. Os ingressos devem ser retirados no local com 1 hora de antecedência do espetáculo.

Informações: (43) 3534-8170 ou (43) 9 8850-9066

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 60 minutos.