Pecuária leiteira na Fetexas/Jacarezinho

Manejo adequado e a qualidade são fundamentais para gestão eficiente

O 1º Encontro Técnico das Mulheres do Agro, realizado durante a Fetexas 2024, trouxe importantes palestras focadas na pecuária leiteira. O evento, que aconteceu no Centro de Eventos de Jacarezinho, foi um espaço de aprendizado e troca de experiências, destacando temas cruciais para o desenvolvimento do setor.

As palestras abordaram aspectos fundamentais como manejo, qualidade, nutrição e sustentabilidade na pecuária leiteira. Especialistas compartilharam suas perspectivas e práticas inovadoras, enfatizando a importância de uma gestão eficiente e consciente para garantir a produção de leite de alta qualidade.

Entre os palestrantes, esteve presente o chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEAB) de Jacarezinho, Fernando Emanuel, que destacou a importância do Programa Leite das Crianças do Governo do Estado do Paraná, que compra diariamente cerca de 5.500 litros de leite. Fernando também elucidou os critérios do Ministério da Agricultura para o pagamento do leite, incluindo valores de Contagem de Células Somáticas (CCS), Contagem de Células Plasmáticas (CCP) e índice de gordura.

“O objetivo é entregar matéria-prima de qualidade para as famílias e, ao mesmo tempo, recompensar financeiramente os produtores,” afirmou Fernando. Afinal, a qualidade do leite é essencial não apenas para a saúde das crianças beneficiadas pelo programa, mas também para a sustentabilidade econômica dos produtores.

Para alcançar esses padrões de qualidade, Fernando reforçou a importância das visitas técnicas às propriedades rurais, que são essenciais para avaliar e corrigir erros, garantindo que os produtores atendam aos critérios exigidos e, assim, sejam devidamente recompensados.

O encontro foi um sucesso, proporcionando às participantes um valioso espaço para aprendizado e discussão sobre as melhores práticas na pecuária leiteira. A iniciativa reforça o compromisso das Mulheres do Agro em promover um agronegócio mais forte, sustentável e inclusivo.

