No Norte Pioneiro pecuarista famoso comemora 90 anos

Um dos maiores ganhadores de troféus do Sul do País e criador icônico

Rudolf Reich, que se notabilizou como criador das raças Simental e Nelore ficando conhecido no segmento em várias partes da Europa ocidental e na América do Sul, nasceu na Suíça na divisa com a Áustria e Alemanha.

Diz que o mais importante e prazeroso na vida é fazer o que se gosta profissionalmente. O menino Rudolf sempre apreciou genética e o campo, o avô e o pai foram fazendeiros e ele, depois já adulto, também. Um dos mais respeitados do Paraná e, em especial, do Norte Pioneiro.

Juntamente com a esposa Maria Ângela, e o primo (também suíço) Georg, visitaram o Npdiario em Santo Antônio da Platina. Rudolf comentou sobre sua biografia rica e produtiva.

Nesta quinta-feira, dia sete, completa 90 anos em plena lucidez, anda a pé sozinho (com auxílio de um discreta bengala). Chegou no jornal e foi embora dirigindo o próprio automóvel.

Ia e voltava da escola quando pré-adolescente andando de bicicleta diariamente e, segundo seu relato, estudando agropecuária. Seguiu sempre a religião Protestante.

Esquiava no gelo e jogava hóquei.

Em 1955 veio ao Brasil – sozinho aos 21 anos – demorando 14 dias de navio, desembarcando em Salvador (BA),depois foi ao Rio de Janeiro e, em seguida Santos (SP), encontrando seu irmão.

A propósito, o que mais gosta de fazer é viajar.

Santa Mariana, cidade situada a 15 quilômetros de Bandeirantes, foi seu primeiro emprego. De 1969 até 1981 esteve contratado e trabalhou na propriedade de 600 cabeças de gado nelore e 400 mil pés de café (sim, 400 mil). Na época, cada família cuidava de três mil pés.

Ganhou durante 12 anos os principais leilões promovidos no Centro de Eventos de São Paulo em qualidade e de maior preço médio da raça Simental.

Falava um pouco de italiano, mas não sabia nada de Português. Hoje conversa fluente, com sotaque acentuado nos erres.

De 1981 até a presente data reside na Fazenda Três Galhos, em Conselheiro Mairinck, a 30 quilômetros de Santo Antônio da Platina. Come e bebe de tudo, moderadamente.

De 1955 até 1969 empregado e foi comprando sítios, terra barata, tinha fazenda de pouco mais de 100 alqueires. Até ampliar o patrimônio.

Antes, prestou serviço a partir de 1957 na Fazenda Marimbondo, no KM 67 da BR-153 (também em Conselheiro) e a deixou com 1.800 cabeças de gado nos 900 alqueires.

Tem quatro filhos, sete netos e três bisnetos.