Pedágio: Saiba tudo sobre preços, obras, inovações e prazos no Norte/Norte Pioneiro

Cobrança deverá iniciar em março ou abril; mudanças revolucionarão positivamente toda a região

Exclusivo: O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, e o deputado Luiz Cláudio Romanelli, presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento estadual (os dois, na foto principal) confirmaram, em conversa por WhatsApp com o Npdiario: A empresa (ou consórcio) que vencer o leilão do Lote 2 (Norte/Norte Pioneiro) das novas concessões rodoviárias, no leilão nesta sexta-feira (29) na Bolsa de Valores em São Paulo terá um prazo longo para construir as obras.

Serão até sete anos. Só que a cobrança dos pedágios iniciarão já em março ou abril de 2024.

“Em tese e por exemplo, a duplicação da BR 153 e PR-092 ( num total 174,4 KM do trecho entre Jacarezinho e Jaguariaíva) começa no terceiro ano após contrato e vai até o sétimo, e depois de duplicado o pedágio aumentará em 40% o valor”, detalhou Romanelli, cuja expertise no assunto é inquestionável em todo o país.

Os dois, porém, têm posições antagônicas quanto ao assunto, mas, no caso desta matéria, não importa.

O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos.

O leilão será às 14 horas na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.

Prevê 174,4 quilômetros de duplicação na ligação rodoviária entre Jaguariaíva e Jacarezinho, entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, seguindo até a divisa com São Paulo. A rodovia é a principal ligação dessa região com Curitiba e o Porto de Paranaguá.

As obras entre Cornélio Procópio e Jacarezinho estão em link no final deste texto.

As principais rodovias beneficiadas serão a PR-092 e a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana). A duplicação da PR-092 vai do entroncamento com a PR-151, em Jaguariaíva, até o entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana), em Santo Antônio da Platina, passando pelos municípios de Arapoti, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora, em uma extensão total de 123,8 quilômetros.

Já a BR-153 será duplicada a partir do entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina, até Marques dos Reis, em Jacarezinho (foto acima) , chegando ao entroncamento com a BR-369, onde a Transbrasiliana já é duplicada, logo antes da divisa com São Paulo, próximo ao município paulista de Ourinhos. Serão 50,6 quilômetros de duplicação somente nesse trecho.

Estão previstos as obras de duplicação de 350 quilômetros de estradas, 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 quilômetros de vias marginais e 72 quilômetros de ciclovias. Serão ainda 107 novos viadutos, 52 passarelas, 35 pontos de correção de traçado e oito passa-faunas.

Ele engloba as rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369 e estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855. A concessão abrange as regiões de Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Entre esta segunda-feira (18) e a próxima terça-feira (26), a Agência Estadual de Notícias (AEN) vai detalhar as principais obras de todos os trechos contemplados.

Onde estarão as praças de pedágio?

O Lote 2 terá sete praças de pedágio: em São José dos Pinhais (BR-277), Carambeí (PR-151, Jaguariaíva (PR-151), Sengés (PR-151), Quatiguá (PR-092) e duas em Jacarezinho (BR-153 e BR-369).

Quais vão ser os valores das tarifas de leilão dos dois primeiros lotes?

Está definido que as tarifas serão mais baixas do que os contratos anteriores. O cálculo base é realizado através do valor pelo quilômetro rodado. No antigo Anel de Integração, o valor da tarifa média era, até o fim de 2021, de R$ 0,19 por quilômetro rodado. Já a nova proposta vai a leilão com valores de R$ 0,12 no Lote 2, por quilômetro rodado.

Quais são as inovações previstas na nova modelagem?

Estão previstas diversas inovações e implementações tecnológicas, entre elas, rede Wi-fi para acesso aos serviços dos usuários, além de câmeras de monitoramento.

Quais são os prazos para o início das obras?

A concessão das rodovias será de 30 anos. Nos primeiros dois anos serão realizados serviços de recuperação das rodovias, para que a partir do terceiro ano as obras de duplicação e implantação de novas faixas comecem efetivamente (a grande maioria das obras deve acontecer entre os anos 3 e 9). Este intervalo de tempo é necessário para que a concessionária faça os estudos técnicos, projetos executivos e adquira as licenças ambientais exigidas.

VIADUTOS E PASSARELAS – Entre Jaguariaíva e Jacarezinho serão implantados também 45 novos viadutos e 25 passarelas.

No trecho da PR-092 entre Jaguariaíva e seu município vizinho de Arapoti serão dois viadutos do tipo Parclo, em que condutores utilizam uma passagem superior para trocar de sentido da via, no km 208,6 e no km 211,8.

Em Arapoti está previsto um viaduto do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita, no km 216, entroncamento com duas vias municipais e possível local de implantação do futuro Contorno de Arapoti, obra prevista em parceria do Governo do Paraná com a Klabin S.A.

Ainda no município, está previsto um viaduto do tipo Trombeta, que conta com três ramos, sendo que um deles faz uma curva de 270° antes de se dividir, em rotatória do km 223, e três passarelas, uma na altura da Rua Manoelito Carneiro, uma em frente ao Auto Posto Hulk e a última na altura da Rua Joaquim Caetano de Oliveira.

Entre Arapoti e Wenceslau Braz são quatro Parclos, no km 225,3, km 230,5, km 235,7 e km 243,7. No distrito de Calógeras, próximo à divisa dos dois municípios, será implantado um Trombeta no km 238,8, substituindo uma rotatória de acesso à Rua Orlando Batista Mendes, e duas passarelas de pedestres nos acessos ao norte e ao sul, km 237,9 e km 239.

Em Wenceslau Braz será um Diamante no entroncamento com o Contorno Sul do município, um Diamante no entroncamento com a PR-422, um Trombeta em frente à empresa Sodibel e um Diamante no entroncamento com a Rua Papa João XXIII. Além disso, serão implantadas três passarelas, na altura da Rua Irmãs Klosienski, entre a Rua Rib Novo e a Rua Virgílio Gomes, e em frente ao Restaurante Cobalchini.

Entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos está previsto um Parclo no km 260,5, um no km 265,8 e uma passarela logo à frente, no km 266,2, um Trombeta no entroncamento com a PRC-272, e um Parclo no km 275,6.

No perímetro urbano de Siqueira Campos, onde a PR-092 foi duplicada recentemente, estão previstas cinco passarelas: próxima ao Supermercado Kelve; na rotatória da Rua da Paz; logo após a Rua Belino Maria; próximo ao posto do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv); e em frente à Pro Tork. Também será implantado um viaduto do tipo Trombeta na rotatória do entroncamento com a PR-272.

Entre Siqueira Campos e Quatiguá serão três Parclos ( Partial cloverleaf interchange. Traduzido do inglês–Um intercâmbio parcial de trevo ou parclo é uma modificação de um intercâmbio de trevo) no km 285,9, km 293,2 e km 295,0.

Em Quatiguá o entroncamento da PR-092 com a Avenida Jorge Eduardo Júnior, principal acesso ao município, será expandido para receber um viaduto do tipo Diamante. Mais adiante, a rotatório no km 302,4 será substituída por um viaduto do tipo Trombeta, também facilitando o acesso municipal e disciplinando o tráfego local e de longa distância.

Em Joaquim Távora a rotatória na entrada da cidade será substituída por um Diamante, com uma passarela logo adiante, na altura da Rua Rui Barbosa. Também será implantado um Trombeta no entroncamento com a PR-218, uma passarela próxima à Rua Moacir Barros Campos, e um Trombeta e uma passarela na atual rotatória com a PR-218.

Entre Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina serão implantados quatro Parclos, no km 315,4, km 319,8, km 324,9 e km 326,5. E já na BR-153, está previsto um viaduto do tipo Diamante no km 46,2, acesso para indústrias logo antes de chegar no município.

Em Santo Antônio da Platina a rotatória da BR-153 com a PR-439 (rodovia que leva até Ribeirão do Pinhal) será substituída por um Diamante e uma passarela para pedestres. Outra passarela está prevista logo adiante, na rotatória com a Rua Vinte e Quatro de Maio, um novo Diamante em outra rotatória com a PR-439, uma passarela em frente à unidade do Sistema Fiep, e um Diamante na rotatória com a PR-092, acesso para Barra do Jacaré.

Interconexão tipo diamante é aquela em que a via principal apresenta, para cada sentido, uma saída à direita antes do cruzamento e uma entrada à direita após o mesmo.

Entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho estão previstos três viadutos do tipo Parclo, no km 35,3, km 31,4 e km 28.

Jacarezinho vai ganhar um novo viaduto Diamante e uma passarela logo na entrada do município, substituindo o atual trevo da BR-153 com a PR-431. Também está previsto um Trombeta logo após a rotatória com a Avenida Brasil, um Diamante na rotatória com a Rua Arapongas e Rua Otaviano Tonete, uma passarela no km 20,4 e outra no km 19,7. Também será implantado um Trombeta na rotatória com a Rua Fernando Botareli e uma passarela na altura da Rua Padre Hugo.

E entre Jacarezinho e a divisa com São Paulo serão três Parclos, no km 13,2, km 10,5 e km 7, e uma última passarela no km 9,4, em frente à Dallon Metais e Derivados.

CICLOVIAS E MARGINAIS – A ligação entre Jaguariaíva e Jacarezinho também vai contar com a implantação de 7,9 km de ciclovias e 13,7 km de vias marginais em trechos urbanos da PR-092 e BR-153 para melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos usuários.

Serão vias marginais em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Arapoti e seu distrito Calógeras.

As ciclovias serão implantadas em Jaguariaíva, Arapoti e Calógeras, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina.

Também serão regularizados 38 acessos neste trecho, realizadas 13 correções de traçado, implantadas quatro passagens de fauna e doze caixas de contenção de líquidos perigosos.

Leia também: https://npdiario.com.br/cidades/duplicacao-da-br-369-de-cornelio-procopio-ate-a-divisa-com-sao-paulo/

A localização das principais obras pode ser verificada neste mapa. Neste edital estão todos os detalhes das obras previstas.

Aqui está o mapa com todas as principais obras do Lote 2.