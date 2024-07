Pedreiro falece em acidente em Santo Antônio da Platina

Outro ocupante do carro foi hospitalizado

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu acidente com vítima fatal na PR-092, em Santo Antônio da Platina, na segunda-feira, 08.

Um VW/Fusca, com dois ocupantes, um idoso condutor (70 anos) e um jovem (27 anos), trafegavam pela Rodovia, no sentido de Santo Antônio da Platina à Barra do Jacaré. No Km 350 envolveram-se em um choque contra árvore.

O motorista, Silas Maciel Nogueira (fotos com familiares), não resistiu e foi a óbito no local, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. O rapaz teve ferimentos e foi encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Nossa Senhora da Saúde da cidade.

O corpo foi velado na Funerária Platinense e sepultado às 16h45m no Cemitério Parque das Oliveiras.

Pedreiro e mecânico, era católico e gostava de pescar.

Deixou a esposa, Cleuza (trabalhou na secretaria e na biblioteca do Colégio Estadual Rio Branco), os filhos Douglas e Danilo, e três netos.