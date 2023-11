LUPION convoca o ministro sobre Enem contra Agro (assista)

Presidente da FPA exige explicações de três questões

O Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) disse que a bancada vai pedir, nesta semana, a convocação do Ministro da Educação, Camilo Santana, em diversas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Ele quer que o gestor explique as razões que levaram a elaboração de três questões no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado no último domingo (5) em todo o Brasil, e que continham conteúdo com críticas de cunho ideológico, e não técnico-científico, à agropecuária brasileira.

“Fomos pegos de surpresa por perguntas apresentadas no ENEM sobre a agropecuaria brasileira. Bom se fosse um país que respeitasse a sua produção e seus produtores. Pelo contrário. Uma prova completamente ideologizada, eivada de várias posições políticas e que joga a população brasileira contra o nosso agro, e vice-versa. Uma vergonha!”

Lupion disse ainda que a FPA vai trabalhar pela anulação das questões 70, 71 e 89, “que além de serem mentirosas, são subjetivas, ou seja, a resposta correta é aquela que agrada o avaliador, que está alinhada ideologicamente com quem preparou a prova”.

O Presidente da FPA disse que isso é reflexo de um governo federal que trabalha “contra a principal força da sua economia, ou seja, contra os produtores rurais”.

Pedido – Além da convocação do ministro, a Bancada Ruralista vai entrar com requerimento de informações ao Ministério da Educação, cobrando explicações sobre o ocorrido.

“É um absurdo mais de 4 milhões de estudantes que prestaram o ENEM estarem sujeitos a patrulhamento ideológico como esse. Tem coisas que só acontecem no Brasil”, finalizou.