Pedro Lupion assume seu segundo mandato

Reafirmando compromisso com o Paraná; também já foi deputado estadual

Oficialmente nesta quarta-feira (1) o deputado federal Pedro Lupion (PP) assumiu seu segundo mandato como deputado federal pelo Paraná. A sessão solene do Congresso Nacional deu início à 57ª legislatura da Câmara Federal.

Os 513 deputados eleitos para o mandato (2023-2027) tomaram posse em sessão conjunta.

Ele foi eleito, nas últimas eleições, com 109.043 votos. O parlamentar, de acordo com a Assessoria de Imprensa do político, recebeu votos em praticamente todas as cidades do estado, apenas seis não registraram sufrágio para o político.

Lupion recebeu votação expressiva em importantes municípios como: em Arapongas, 14.066 votos, Santo Antônio da Platina, 9.282 e Jacarezinho 5.398 votos.

*COMPROMISSO

O atendimento aos municípios é uma das principais bandeiras de Pedro Lupion. Em seu primeiro mandato, em Brasília, foi comum estar sempre acompanhando seus prefeitos ou lideranças nos ministérios ou se reunindo para atender as principais demandas de seus municípios parceiros. “Neste segundo mandato estaremos ainda mais presentes e atentos as solicitação dos nossos municípios, meu trabalho junto as nossas cidades parceiras só se fortalecem”, destacou.

*PRESIDÊNCIA FPA

O deputado Pedro Lupion também assumiu, nesta quarta-feira, a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Eleito em dezembro de 2022 para o comando da FPA para o biênio 2023/24, Lupion passa a responder como presidente da bancada. A posse ocorrerá no dia 7 de março, com presença de autoridades do agro do Paraná e do Brasil.

“É uma responsabilidade imensa de representar o agro e os produtores rurais. Somos pelo menos 315 parlamentares na Câmara e no Senado, dispostos a fazer a defesa intransigente dos produtores rurais”. O novo presidente ressaltou que, entre as principais pautas do início do período, está resgatar o Ministério da Agricultura e Pecuária, “que perdeu espaço no atual governo’, segundo avaliou.

“Houve um desmantelamento do Ministério da Agricultura e Pecuária. Tiraram o abastecimento, a CONAB, da pasta. É surreal! Como vamos fazer Plano Safra, em volume de produção, em armazenagem, em seguro se o órgão responsável não está mais no Ministério? Além disso, a agricultura familiar foi jogada no Ministério do Desenvolvimento Agrário, um “puxadinho” do MST. É o desmantelamento total para fazer com que nosso setor pague a conta pelo resultado das últimas eleições”.

Pedro Lupion disse ainda que já estão prontas as emendas para alterar as medidas provisórias que tiraram atribuições do Ministério da Agricultura.