Pedro Lupion destina 850 mil reais para a APAE em Jacarezinho

Anúncio aconteceu durante visita do deputado federal ao município

Em visita à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jacarezinho na tarde de quinta-feira (14), o deputado federal Pedro Lupion anunciou recurso parlamentar de R$ 100 mil para a instituição, reforçando o compromisso com o bem-estar das crianças do município. Acompanhado pelo prefeito Marcelo Palhares, vereadores e diretores da escola, Lupion destacou os serviços essenciais prestados pela APAE.

Na presença do presidente Marquinho, e da diretora Valquíria, o deputado reiterou o compromisso em colaborar para melhorar o atendimento e manter a excelência nos serviços oferecidos pela instituição e expressou gratidão aos envolvidos com o desenvolvimento da educação e inclusão na cidade de Jacarezinho.

O prefeito Marcelo Palhares também enalteceu a iniciativa do deputado, agradecendo a generosidade que impactará diretamente na vida das crianças e jovens da APAE de Jacarezinho.

Mas não foi apenas a APAE que recebeu recurso financeiro do deputado Pedro Lupion. Em um encontro no gabinete do prefeito de Jacarezinho, Lupion, ao lado de Marcelo Palhares, dos vereadores Betão da Curva e Antônio Neto, e dos diretores dos colégios José Pavan e Luiz Setti, anunciou a destinação de R$375 mil para cada um dos estabelecimentos de ensino.

O recurso será utilizado para a aquisição de equipamentos e melhorias nas escolas, beneficiando tanto os alunos quanto os funcionários e professores. O prefeito Marcelo Palhares agradeceu o apoio contínuo de Pedro Lupion à cidade e elogiou o comprometimento das escolas em melhorar a qualidade da educação.

A presença do Chefe de Gabinete, Makito, bem como dos diretores dos estabelecimentos de ensino, Júlio Cézar de Souza Madeira e Ronaldo Terra, reforçou o valor da colaboração conjunta em prol do desenvolvimento educacional e social da comunidade de Jacarezinho.

O anúncio das doações demonstra o compromisso do deputado Pedro Lupion em promover melhorias substanciais na educação e na qualidade de vida das crianças e jovens de Jacarezinho e com a comunidade local.

O deputado Pedro Lupion também destacou os trabalhos dos vereadores Colosso, Val e Luciane no município e agradeceu a parceria com os parlamentares em prol à população de Jacarezinho.