Pedro Lupion é um dos ‘CABEÇAS’ do Congresso Nacional

Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

O deputado federal Pedro Lupion(foto), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, é um dos novos “Cabeças” do Congresso Nacional, de acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).

O levantamento destacou 100 parlamentares – 71 deputados e 29 senadores. Destes, apenas cinco deputados são do estado do Paraná, e Lupion é um deles.

É a primeira vez que ele está entre os 100 principais parlamentares do levantamento, os “Cabeças”. Em listas anteriores, o parlamentar, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), foi considerado um deputado “em ascensão”.

“Agradeço ao DIAP pela honraria. É um reconhecimento do nosso trabalho de valorização dos produtores rurais brasileiros, junto com a FPA. Também aumenta ainda mais a nossa responsabilidade para realizarmos um trabalho que gere resultados para a sociedade e principalmente para o campo”, disse Lupion.

O DIAP divide os “Cabeças” em cinco categorias nas quais os deputados e senadores têm destaque: Debatedor; Articulador/Organizador; Formulador; Formador de Opinião; e Negociador.

Lupion foi considerado um parlamentar do grupo “Articulador/Organizador”. No início de 2023, ele tomou posse no seu segundo mandato como deputado federal. Logo em seguida, assumiu oficialmente a presidência da bancada ruralista, a maior e mais organizada do Congresso Nacional, com cerca de 350 parlamentares.

Os “Cabeças” do Congresso Nacional são, na definição do DIAP, aqueles parlamentares que conseguem se destacar pelo exercício de certas qualidades. Entre elas, a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações, ou eficiência na leitura da realidade, facilidade para constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate.