PEDRO LUPION fala sobre agronegócio na GloboNews (assista)

Preside a FPA pelo terceiro ano consecutivo

O jornalista Luiz Felipe D’Avila recebeu o deputado federal Pedro Lupion (PP). Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, maior bloco parlamentar do Congresso Nacional. Quase metade das exportações do país é do agronegócio, que aumenta 2% ao ano há quase quatro décadas.

Lupion discorreu sobre o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, a urgência pelo Plano Safra e das oportunidades para o país em meio a guerra comercial entre EUA e China.