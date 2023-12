Pedro Lupion recebe prêmio AGRO Brasil

Iniciativa reconhece personalidades e organizações que contribuem no segmento

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), recebeu na noite desta terça-feira (12) o prêmio “CNA Agro Brasil 2023” na categoria Política, em reconhecimento a sua atuação à frente da bancada em defesa da produção rural do Brasil.

A homenagem ocorreu na sede da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em Brasília.

Durante a sua gestão em 2023, a FPA conquistou importantes avanços para o setor, como o posicionamento contrário às invasões de terras produtivas, através da instalação da CPI do MST, o retorno de funções estratégicas ao Ministério da Agricultura com aprovação da MP da Reestruturação do Ministério (MP 1154/2023), a prorrogação da adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do RenovaBio e o Marco Temporal. Além da aprovação das alterações propostas (PL 2384/2023) no voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), e a aprovação do projeto de pesticidas, há 24 anos em análise no Congresso Nacional.

O troféu foi entregue ao presidente da bancada pela senadora e membro da FPA, Tereza Cristina (PP-MS). A homenagem demonstra a importância da atuação da FPA na defesa dos interesses da agropecuária brasileira. “Essa homenagem me deixa completamente envaidecido e grato, e é obviamente o reconhecimento que a CNA tem junto conosco da nossa bancada que sem o apoio da CNA não chegaríamos aonde chegamos”, agradeceu o deputado Lupion.

“Eu me sinto extremamente honrado, por ser o porta-voz, o líder do grupo mais organizado do Congresso. E orgulhoso em ter esses valorosos parlamentares ao meu lado. Eu me sinto coroado politicamente de chegar nesse momento presidindo uma frente parlamentar fundada pelo meu pai. Tenho um orgulho gigantesco de receber esse prêmio em nome de todos vocês. Contem sempre com a nossa luta, com a nossa defesa”, ressaltou o presidente da FPA.

Outras personalidades como o ex-presidente Michel Temer (Destque), o jornalista William Waack (Comunicação) e Olivier Edward Marie Agnes Wambersie (Pesquisa e Desenvolvimento) também foram homenageados no decorrer do evento.

Segundo presidente da CNA, João Martins, a confederação sempre prezou buscar por pessoas que defendem o agro brasileiro e aproveitou para homenagear o ex-presidente Michel Temer, que foi homenageado na categoria “Destaque”, por contribuir com o setor agro durante sua gestão como presidente. “Já premiamos muita gente, premiamos a ministra Tereza, mas nenhum presidente prestigiou tanto essa casa nos últimos 20 anos como Michel Temer. O senhor é merecedor do prêmio, mais gratificante e saber que o senhor irá receber o prêmio”, destacou o presidente da CNA.

Prêmio CNA Agro Brasil – A honraria criado em 2016, está em sua 7ª edição e reconhece profissionais, personalidades e organizações que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. A premiação é feita em quatro categorias: comunicação, pesquisa e desenvolvimento, política e destaque, que ocorre após análise dos indicados pela Comissão Julgadora.

Durante a ocasião, também foi entregue o prêmio “ATeG Senar – Gestão e Resultado”, criado para homenagear e promover a imagem do produtor rural e reconhecer a importância da metodologia da Assistência Técnica e Gerencial como forma de levar gestão e conhecimento técnico ao campo brasileiro.

Também foi lançado no decorrer da cerimônia um prêmio em homenagem a um dos grandes destaques do agro nacional, Alysson Paolinelli. Segundo, o presidente do Instituto CNA e consultor do Sistema CNA/Senar Roberto Brant, Paolinelli foi um dos agentes mais transformadores da vida pública do Brasil. “É claro que a revolução verde no Brasil é o resultado de esforços múltiplos, mas ele foi a figura simbólica e por isso, ele inspira a criação desse prêmio que irá se chamar Prêmio de Inovação Alysson Paolinelli”.

E afirmou que a premiação já foi criada e será concedida no próximo ano para funcionários da CNA de qualquer nicho que seja capaz de visualizar problemas e propor soluções para obter melhores resultados.