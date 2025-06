Pedro votou contra mais deputados na CÂMARA FEDERAL

Paraná passou de 30 para 31 parlamentares

O deputado federal Pedro Lupion, do PP, nem perdeu seu tempo e se ausentou de uma votação polêmica. O Senado aprovou na noite de quarta-feira, 25, o projeto de lei que amplia de 513 para 531 o número de deputados federais no Brasil. Na Câmara, o texto com as modificações foi aprovado por 361 votos, contra 36 contrários e 30 abstenções.

De acordo com o texto aprovado nove Estados ganharão novos assentos na Câmara: Santa Catarina (4), Pará (4), Amazonas (2), Minas Gerais (1), Mato Grosso (2), Goiás (1), Ceará (1), Paraná (1) e Rio Grande do Norte (2).

Além do Paraná, Goiás, Ceará e Minas Gerais também ganharão mais uma cadeira na Casa. Santa Catarina e Pará mais quatro vagas cada um. Amazonas, Rio Grande do Norte e Mato Grosso mais duas.

“Respeito a opinião dos colegas, mas achei um absurdo permitir mais parlamentares neste momento de dificuldades do país”, disse ao Npdiario neste final de semana.

Veja outros que também votaram contra:

Beto Richa PSDB; Filipe Barros PL e Luisa Canziani PSD.

Zeca Dirceu(PT) não estava presente.

Alguns que votaram SIM: Diego Garcia Republicanos; Felipe Francischini União Brasil; Ricardo Barros PP e Toninho Wandscheer, PP.