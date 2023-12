Poço artesiano acontece sem INTERRUPÇÔES

Obra está prevista para ser encerrada no 1° trimestre de 2024

A prefeitura de Bandeirantes está realizando a perfuração de um novo poço artesiano, próximo ao trevo que leva para Abatiá. Com 650m de profundidade e investimento de quase 7 mi, o novo poço tera capacidade para abastecer aproximadamente 26 bairros, com aprox. 8 mil ligações de água, trazendo conforto e aumentando a qualidade de vida da população diretamente beneficiada, que sofrem a anos com a falta de agua constante.

Alguns dos bairros atendidos por este novo poço são: Ouro Verde, Vila Lordani, Vila Nossa Senhora Aparecida, Conjunto Yara, Conjunto Maria Bertho Meneghel, Conjunto Humberto Teixeira I, Conjunto Humberto Teixeira II, Vila São Geraldo, Vila São Vicente, Vila Moretti, Jardim Morumbi, Loteamento Barbosa, Vila Carola, Bairro Invernada, Conjunto Habitacional das Torres e proximidades e a região sul do município.

Além disso, o novo poço representa um desafogo para todo o sistema de água do município, permitindo que cada poço atenda uma quantidade menor de bairros, tornando o trabalho mais seguro e rápido. “Este investimento não passará desapercebido pelos bandeirantenses. De uma forma ou de outra, todos são diretamente beneficiados, pois quem sofreu com escassez de água terá muito menos risco de passar por essa situação novamente, ao passo que este poço atenderá quase 8 mil residências, trazendo conforto e qualidade de vida através de uma água potável e ótima para o consumo”, pontuou o prefeito Jaelson Ramalho Matta.

Abastecimento de água comprometido – No decorrer do ano o SAAE se deparou com problemas para a distribuição de água, visto os poços artesianos já existentes não terem a capacidade para abastecer a região como um todo. O problema se deu devido o crescimento do município, reflexo de políticas econômicas que levaram ao desenvolvimento e crescimento geográfico da cidade.

O atual poço vem em momento certo para sanar os problemas de distribuição enfrentados pela autarquia. “Ter mais um poço artesiano é um trabalho enorme e feito com muito cuidado tanto pela SAAE quanto pela prefeitura. Ter acesso à água potável em casa, sem risco de interrupções, é a certeza de uma vida digna e de qualidade, e é nisso que estamos focados, em levar essa qualidade de vida a toda a população”, explicou o diretor da autarquia, José Fernandes. O uso do terreno se dá pela cessão do terreno por 6 meses, prorrogável pelo mesmo período e a futura negociação de compra por parte da prefeitura.