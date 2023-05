Permanece impasse e corpo de ex-prefeito continua sem destino

Justiça definirá se haverá enterro ou cremação

Exclusivo: O advogado Diego Campos, de Curitiba, é quem cuida do caso judicializado do ex-prefeito José Ritti Filho (fotos), para uma das partes em conflito, da controvérsia que se estende há cinco dias.

Na ocasião, o atual prefeito, Professor Zezão Coelho, decretou Luto Oficial por três dias.

A polêmica aumentou quando familiares se desentenderam no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, na rua Joana Rodrigues Jondral, em Londrina (vídeo acima).

O causídico Campos prefere não comentar nem prever quando sairá a decisão oficial do pedido liminar feito por seu cliente, José Arthur Ritti Ricci, primogênito do ex-chefe do executivo, falecido de complicações de saúde, como problemas renais que culminaram num AVC (Acidente Vascular Cerebral) na última quarta-feira, dia 26.

Questões familiares e burocráticas estão impedindo que o corpo seja cremado em Londrina ou velado na câmara de vereadores e na sequência, sepultado no jazigo da família no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

O jazigo foi aberto para receber o corpo e, depois, no sábado, dia 29, novamente fechado (fotos).

O primogênito José Arthur insiste que o pai seja enterrado na cidade onde foi prefeito por duas vezes. O cartorário e ex-deputado estadual está convicto de que superará os empecilhos. A mãe dele, Eni Ritti, também foi prefeita e reside, junto com parentes, também em Londrina. Ela, que tem 70 anos, não fez nenhuma declaração pública sobre o assunto.

Procurada, parte favorável à cremação não quis comentar e adiantou que só vai se manifestar “no momento oportuno”.

A Funerária Platinense já foi paga pelo serviço e a sede do Legislativo permanece até este início de semana reservada e decorada, conforme declarações respectivamente do proprietário, João Paulo, e do diretor administrativo, Marco Antônio Martins.

O informe oficial revela, hoje, segunda-feira, dia primeiro, que os Autos foram entregues em carga para o Ministério Público, ou seja, na Promotoria do Plantão Judiciário. O trâmite segue na Vara Cível de Londrina.

Enquanto isso, o corpo de Zé Ritti, uma lenda na centenária Santo Antônio da Platina, está numa câmara mortuária (refrigerada) em Londrina.

A notícia da decisão judicial – a qualquer momento – será veiculada aqui, em primazia.