Perua de Siqueira Campos incendeia

Condutor ainda não foi identificado

A Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a incêndio ocorrido na PR-160, nesta segunda-feira, 11.

Uma VW/Parati, de Siqueira Campos, recolhida após notificação, foi encontrada incendiada às margens da Rodovia, no Km 62. O condutor não permaneceu no local, motivo pelo qual não foi identificado.

Em contato com Santa Casa local, informaram que ninguém procurou atendimento a respeito de situação semelhante. Não havia vestígio (marcas de frenagem, detritos etc) que possibilitassem deduzir a dinâmica do ocorrido.