PESQUISA aponta o Npdiario como melhor do ano em Carlópolis

Confira os outros ganhadores de 2023

O Jornal Npdiario ganhou o prêmio no “Destaque Melhores do Ano” em Carlópolis, no quesito Portal de Notícias. A votação se deu por pesquisa, através da plataforma Instagram, realizada pelo Instituto Next (Próximo, em Português).

Além disso, Cézar Silva, correspondente na cidade, ganhou como Melhor Jornalista, na mesma votação.

Aqui, a relação de todos os ganhadores:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7j57eNw829x64JtUBeAKHoB4rYYp0U-9BZWORZAARI/edit?pli=1#gid=0