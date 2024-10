Gil Martins lidera com MAIS DE 56,6% DOS votos válidos em SAP

Eleição será decidida no domingo

O candidato à prefeito de Santo Antônio da Platina Gil Martins (Republicanos) tem 56,60% dos votos válidos. A informação é da pesquisa realizada pela Ágile Pesquisa e Marketing que foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05254/2024.

A pesquisa foi realizada de forma presencial entre os dias 25 e 29 de setembro. A margem de erro é de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O segundo colocado na pesquisa é Alexandre Levatti (PSD) com 23,30%, em terceiro lugar aparece Bruna Fogaça (PL) com 12,80% e em seguida Valter do PT (PT) com 7,40%.

Entrevistados 300 eleitores. Pesquisa foi contratada por Terezinha Reinutti.

Outro dado levado em conta na pesquisa foi o índice de rejeição dos candidatos. Valter do PT aparece com 31%, já Bruna Fogaça com 12%, seguido de Alexandre Levatti 8,7% e fechando a lista o nome de Gil Martins 8%.

Um dos tópicos que chama a atenção na pesquisa eleitoral é a pergunta: ‘Independentemente da sua opção de voto para prefeito, quem o(a) Sr.(a) acha que vai ganhar a eleição?”. A resposta com o nome de Gil Martins aparece com 65,30% (superior ao número de votos válidos registado na pesquisa).