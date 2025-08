Pesquisa Datafolha mostra Ratinho com chances de vitória

Caso passe ao segundo turno seria o favorito

A pesquisa Datafolha publicada neste sábado, dia dois, indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto contra 33% do ex Jair Bolsonaro (PL) – que está inelegível por decisão do TSE. Isso num cenário de 1º turno. Na sequência estão Ratinho Jr. (PSD), com 7%, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 5%, e Romeu Zema (Novo), com 4%.

Em uma eventual disputa de 2º turno, o petista marca 47%, e Bolsonaro, 43%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, significa que os 2 políticos estão empatados no limite da margem de erro. Lula pontua de 45% a 49%, enquanto o ex-presidente vai de 41% a 45%. A possibilidade de Bolsonaro concorrer é ínfima, dada a proximidade do pleito (4 de outubro do ano que vem) e as dificuldades de prazos jurídicos, além do aspecto puramente político.

Se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixar uma reeleição quase garantida, pela tentativa de se hospedar no Palácio da Alvorada, a pesquisa que já coloca Ratinho Jr também em terceiro, seria facilitada. isso a um ano e dois meses das eleições.

Na possibilidade do segundo turno ter os atuais presidente do país e o governador do Paraná, o Datafolha mostrou hoje que seria Lula(PT) 45% X 40% Ratinho Jr. (PSD). Ou seja, o paranaense está no páreo com chances reais de vitória.

Apesar de estar inelegível até 2030 e ameaçado de prisão, o ex-presidente foi incluído em alguns dos cenários testados pelo Datafolha, e é quem mais se aproxima de Lula. O interessante é que. sem o concorrente d PL, Ratinho aparece sempre em terceiro. À frente, por exemplo, de Ronaldo Caiado (União Brasil) – 5% e Romeu Zema (Novo) – 4%.

Passando para o segundo turno, o mais jovem dos candidatos (fará 45 anos no dia 19 de 2026) Ratinho poderá agregar os apoios dos outros concorrentes e ganhar a peleja.

Acredita-se que o pai de Junior, o apresentador de TV e empresário Carlos Roberto Massa Ratinho, entrando com força na campanha eleitoral efetiva, poderá “tirar votos” do petista nos redutos mais fortes dele no Norte/Nordeste e mesmo no centro-oeste do Brasil.

A se confirmar a tendência, o governador pode também antecipar sua saída do Palácio Iguaçu para o final deste ano ou início de 2026 e não abril, como se espera.

E ainda favorecer o candidato a governador do grupo dele (hoje. os mais cotados são Alexandre Curi e Guto Silva).

Veja pesquisa completa aqui: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2025/08/datafolha-lula-no-2o-turno-tem-vantagem-menor-sobre-tarcisio-e-ratinho-jr-do-que-sobre-caiado-e-zema.shtml