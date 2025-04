PET Company firma parceria com Unimed

Conquista relevante

A Pet Company, referência no setor de produtos e serviços para animais de estimação, acaba de anunciar uma importante conquista para seus colaboradores: a empresa firmou uma parceria com a Unimed Norte Pioneiro Unidade de Santo Antônio da Platina, através da consultora de vendas Fernanda Domingues Seabra (foto), para oferecer plano de saúde médico e odontológico aos seus funcionários (fotos).

Com o objetivo de valorizar ainda mais a equipe e promover bem-estar, a iniciativa representa um avanço significativo nas políticas de cuidado e benefícios da empresa. “A saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores são prioridades. Essa parceria com a Unimed reforça nosso compromisso com quem faz a Pet Company acontecer todos os dias”, destaca Renato Trindade, sócio proprietário.

O plano de saúde, que já está disponível para adesão, garante acesso a uma ampla rede de serviços médicos, hospitalares, e odontológicos de qualidade, promovendo mais segurança e tranquilidade no dia a dia dos trabalhadores.

A Unimed Norte Pioneiro, reconhecida por sua excelência em atendimento e estrutura, celebra a parceria como mais um passo no fortalecimento de sua missão de cuidar das pessoas com dedicação e responsabilidade.

Essa nova etapa marca um momento importante para a Pet Company, que continua investindo em ações que fortalecem seu capital humano e refletem diretamente em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.