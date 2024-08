Pet Company há 14 anos atendendo Sap e Região

Em Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Andirá

Com sua matriz estabelecida em Bandeirantes-PR desde 2005, a Pet Company inaugurou sua segunda unidade em Santo Antônio da Platina-PR no dia 10 de agosto de 2010, onde permanece em plena atividade até hoje. Atualmente, a empresa conta com três unidades, incluindo uma loja em Andirá-PR, aberta em novembro de 2022. A Pet Company atende Santo Antônio da Platina e toda a região, oferecendo diversos serviços, como consultório veterinário com consultas de rotina e vacinações (dr. Renato Trindade), estética animal com banhos, tosas e hidratações de pelagem, e um pet shop completo com farmácia veterinária, brinquedos educativos e interativos, acessórios, setor de higiene e educação sanitária, e rações para cães, gatos, aves e roedores das principais marcas.

A Pet Company se destaca por trazer novidades em produtos, o que a diferencia de outros estabelecimentos e evita que os clientes precisem se deslocar para grandes centros ou comprar pela internet. Além disso, a empresa enfatiza a importância dos cuidados preventivos na saúde animal, incluindo controle de ectoparasitas (carrapatos, pulgas, sarnas) e endoparasitas (vermes intestinais), protocolos de vacinações iniciais e anuais, e a escolha adequada da ração. Os colaboradores são treinados para orientar tecnicamente os tutores sobre esses cuidados.

“Nós sempre procuramos atender nossos clientes priorizando qualidade e bem-estar. Por isso, nossa equipe é selecionada com base na responsabilidade e no amor pelos pets, pois trabalhar para eles é uma dedicação que esses amigos peludos merecem”, relata dr. Renato Trindade, médico veterinário e sócio-proprietário do grupo Pet Company.

O setor de Estética Animal conta com uma equipe carinhosa e capacitada. A sala de banhos é equipada com ar-condicionado para o verão, livre de correntes de ar no inverno e possui câmeras de monitoramento, garantindo um ambiente aconchegante e seguro.

Os produtos cosméticos utilizados são de uma marca líder nacional no segmento pet e são hipoalergênicos. As toalhas são individuais, e os pets passam por três etapas de secagem: soprador, máquina de pré-secagem e secador tripé.

“É fundamental que os tutores escolham para seus pets um estabelecimento que conte com a presença integral de um médico veterinário. Além de permitir uma intervenção especializada em situações imprevistas, a detecção precoce de alterações de pele e ouvidos facilita o tratamento e evita complicações. A triagem dos pets que podem frequentar o local também é crucial, uma vez que existem doenças infecciosas e transmissíveis. Nessas situações, não agendamos até que o tratamento seja concluído. O mesmo se aplica a casos de pulgas e carrapatos, onde o controle é sempre recomendado antes de introduzir o pet no mesmo ambiente que outros”, conclui o Dr. Renato.

A Pet Company está localizada próxima às principais clínicas médicas, odontológicas e laboratórios em Santo Antônio da Platina. Por isso, também oferece o serviço de day care por meio período (manhã ou tarde), permitindo que tutores de cidades vizinhas, que não têm com quem deixar seus pets, possam agendar banho ou tosa e deixá-los sob cuidados enquanto resolvem seus compromissos na cidade.

Se você procura um local onde seu pet será tratado com prioridade e onde encontrará tudo o que ele precisa, visite a Pet Company na Avenida Frei Guilherme Maria, nº 407 – Jardim São Francisco.

Telefones: (43) 99827-0300 / (43) 3534-0250.

