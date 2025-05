Pet Company Pet Shop lança sorteio “Um Dia de Rainha”

Em homenagem ao Dia das Mães, a Pet Company Pet Shop, de Santo Antônio da Platina, está promovendo uma ação especial voltada às tutoras que cuidam com carinho de seus pets.

Intitulada “Um Dia de Rainha”, a campanha traz um sorteio exclusivo para presentear as mães de pet com um momento de autocuidado e beleza.

Para participar, basta agendar banho e/ou tosa para o pet no período de 2 a 10 de maio de 2025 ou realizar compras acima de R$ 100,00 na loja durante esse mesmo período. As participantes concorrerão a um combo especial de serviços, que inclui uma escova + pés + mãos em um conceituado salão de beleza da cidade.

O sorteio será realizado no dia 10 de maio, e o agendamento do prêmio será feito conforme a disponibilidade de horários do salão parceiro da promoção.

Com essa iniciativa, a Pet Company reforça seu compromisso de valorizar não apenas os animais de estimação, mas também quem dedica amor e cuidados diários a eles.

📞 (43) 99827-0300

📞 (43) 3534-0250

📍 Avenida Frei Guilherme Maria, nº 407 – Jardim São Francisco

📍 Santo Antônio da Platina – PR

📲 Instagram: @petcompanysap