PF prendeu hoje um platinense envolvido nas “manifestações”

Polícias Militar e Civil não foram acionadas neste caso

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 14, a sexta fase da Operação Lesa Pátria, tendo como meta identificar pessoas que participaram dos fatos ocorridos em oito de janeiro.

Um(a) platinense foi preso(a). Sexo e idade ainda não foram divulgados.

As Polícias Militar e Civil da cidade, através do comandante da 4ª Cia. capitão Marciano Corsini e do delegado Rafael Guimarães, desconhecem detalhes, pois as corporações não foram solicitadas para dar suporte à ação, segundo informaram hoje ao Npdiario.

Quem financiou ou auxiliou o que aconteceu em Brasília/DF, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e vandalizad0s estão incluídos.

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo.

No Paraná, o único mandado de prisão preventiva contra um alvo foi em Santo Antônio da Platina.

os crimes são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.