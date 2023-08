Pilotos Pro Tork vão encarar estaduais de enduro no domingo

Emerson Loth, Jony Jachtchechen e Andreia Pasa aceleram no Paranaense de Enduro de Regularidade e Lolo Anton no Catarinense de Enduro

Os pilotos Pro Tork encaram dois campeonatos estaduais neste domingo, dia 20 de agosto. Emerson Loth, Jony Jachtchechen e Andreia Pasa aceleram no Paranaense de Enduro de Regularidade, em Guaraniaçu, enquanto Lolo Anton é presença confirmada no Catarinense de Enduro, em Caxambu do Sul.

A prova em Guaraniaçu terá aproximadamente 120 quilômetros, com terreno variado, pedras, áreas de reflorestamento, pasto, exigindo muita técnica. Os atletas esperam manter o rendimento. Emerson lidera a categoria Elite, enquanto Jony vem logo atrás, na terceira colocação. Já Andreia é a ponteira na tabela da Big Trail.

E o evento em Caxambu do Sul também será desafiador, com trilhas muito lisas. O percurso será formado por quatro voltas de 20 quilômetros, compostas por dois enduro testes, de 4km e 4,8km, e um cross teste, de 1,1 km. Lolo Anton é o primeiro colocado na E1 e quer buscar o lugar mais alto do pódio outra vez.