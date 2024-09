Em pi sta no Parque Jordãozinho em Entre Rios

A sexta etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024 promete render belas disputas neste domingo, dia oito, na pista do Parque Jordãozinho, em Entre Rios. A Pro Tork Racing Team já confirmou presença e seus pilotos prometem enrolar o cabo em busca de bons resultados.

Os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes são: Willian Guimarães, líder nas categorias MX4, MX45 e MX5; Guilherme Buozi, segundo na 65cc; Alencar Krefta, segundo na MX5 e quarto lugar na MX45; e Tiago Garcia, quarto na MX3 Especial e segundo na MX4.

Enrolar o cabo: Acelerar até o fim do curso do acelerador de uma moto. Puxar o acelerador até o fim.

A programação inicia com o warm up(aquecimento) no domingo. Quem não puder prestigiar de perto, vale a pena conferir as corridas através da transmissão ao vivo oferecida pela Sportbay, pelo seu canal no YouTube: youtube.com/sportbaytv

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross

Onde: – Parque Jordãozinho – Entre Rios

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.