Pinhal: Saiba tudo sobre MORTOS na execução de HOJE

Corpos serão sepultados neste sábado em Ribeirão do Pinhal

No dia quatro de dezembro do ano passado, a residência onde Marco Antônio Pereira Leite(Foto/Arquivo Npdiario) morava em Ribeirão do Pinhal foi incendiada.

Veja notícia dada na ocasião aqui: https://npdiario.com.br/cidades/residencia-incendiada-em-ribeirao-do-pinhal-video/

Ele fugiu, consciente de que corria riscos, até porque, além de inimigos próximos, poderia ser alvo de eventual vingança por parte de desafetos do irmão dele, há anos encarcerado na Penitenciária Estadual de Londrina.

Fontes de segurança pública locais indicam que “Turcão” também estaria em confronto com traficantes por território, o que não pode mais ser confirmado ou rechaçado.

Aos 29 anos, tinha uma convivente e uma criança.

Adriano (fotos acima e de capa) , que dirigia o Siena na hora do ocorrido, completou 33 anos no dia 24 de outubro de 2023.

Era ribeiro-pinhalense, e residia no Conjunto Habitacional Tancredo Neves.

Solteiro, não era parente de Marcos, não tinha filhos e trabalhava como funileiro.

Os corpos de ambos estão sendo cuidados pela Funerária São Carlos e serão sepultados neste sábado, dia 20, em horários diferentes, no Cemitério Municipal de Ribeirão do Pinhal.

