PINHALÃO recebe a Carreta da Inovação

Parada na Rua José Dom da Silva

A Carreta da Inovação (fotos) está em Pinhalão, onde fica até esta sexta-feira, dia 15. O projeto itinerante é coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e está rodando o Paraná, tendo passado por 108 cidades de diversas regiões do Estado.

O caminhão do projeto permanece estacionado no Centro de Evento Rui Mainardes, na Rua José Dom da Silva.

Desenvolvido e coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) já recebeu mais de 100 mil visitantes desde que deu início às atividades, em janeiro de 2025. Atuam como parceiros a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Simepar, Senai, Sesc e Senac.

A Carreta fica aberta para públicos de diferentes idades, oferecendo demonstrações de impressoras 3D e de corte a laser, além de atividades interativas com uso de óculos de realidade virtual, jogos digitais e videogames.

Os caminhões da frota são equipados como sala de aula, com cadeiras, mesas e computadores com conexão à internet via satélite. Os espaços podem receber cursos, palestras e workshops sobre temas relacionados à inovação, tecnologia e empreendedorismo.

Com o objetivo de ofertar ações práticas para democratização do acesso à inovação, bem como fortalecer o ecossistema inovador, atende das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Os caminhões da frota da Carreta da Inovação são equipados como sala de aula, com cadeiras, mesas e computadores com conexão à internet via satélite. Os espaços podem receber cursos, palestras e workshops sobre temas relacionados à inovação, tecnologia e empreendedorismo.