Pipeline deve iniciar operações neste ano em Jacarezinho 

Fabricação de piscinas na cidade

A Pipeline Piscinas deve iniciar no decorrer deste ano as operações em Jacarezinho, segundo informações atualizadas da direção da empresa. A expectativa é que ao menos 70 empregos diretos sejam gerados inicialmente.

No município a empresa irá fabricar piscinas e também produtos químicos para utilização na limpeza e manutenção de piscinas, divididos em duas unidades distintas – ambas em processo de implantação.

A chegada da Pipeline a Jacarezinho tem total apoio do município, com a cessão de áreas para que a empresa pudesse implantar suas duas linhas de produção. No total são quase 20 mil m² cedidos pela prefeitura para a instalação, feito sob todos os aspectos legais e com aprovação da câmara de vereadores.

O prefeito Marcelo Palhares, que tem liderado as conversas entre município e empresa desde o começo da gestão, celebra a concretização da parceria. “Temos nos dedicado desde o começo do mandato para atrair empresas e a Pipeline foi uma das primeiras com quem iniciamos essas conversas. Agora estamos muito próximos de ter a inauguração, com geração de emprego e renda para Jacarezinho”.

A Pipeline Piscinas é uma empresa fundada em Cambará em 1997, se tornando uma das principais fábricas de piscina e produtos ligados ao ramo do sul do Brasil.

OUTRAS

Vale lembrar que nos últimos meses Jacarezinho já teve outras importantes ações no quesito emprego e geração de renda, como a inauguração da Rede de Postos Juninho, e os anúncios de uma unidade da rede Lojas Quero-Quero e também da abertura de uma agência da Cresol, que devem acontecer nas próximas semanas.

Ainda existem importantes conversações com algumas empresas em andamento, com expectativa de novidades para os próximos meses.

SUBSÍDIO

Mais uma iniciativa no intuito de empregabilidade é o subsídio destinado ao transporte de moradores de Jacarezinho que trabalham na Yazaki do Brasil, em Santo Antônio da Platina, formalizado através de Termo de Colaboração entre município e Associação de Moradores do Bairro Aeroporto (AMBA).

Para auxiliar no transporte diário de até 100 pessoas, a prefeitura fará o repasse mensal de R$ 515 mil, garantindo assim que o custeio das viagens até o município vizinho não onere o orçamento dos trabalhadores.