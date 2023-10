(Vídeo)Pista cede e BLOQUEIA Norte Pioneiro/Curitiba

Pavimento da PR-151 “abriu” em Jaguariaíva

Trajeto preferido de condutores do Sul/Sudeste de São Paulo e Norte Pioneiro(via Jacarezinho/Santo Antônio da Platina/Siqueira Campos/Wenceslau Braz) está bloqueado. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que o pavimento da PR-151, na altura do km 214, perímetro urbano de Jaguariaíva, cedeu na noite deste sábado (07), levando ao fechamento total do trecho.

O tráfego está sendo desviado por vias municipais.

Outro trajeto opcional dos norte-pioneirenses é pela BR-153 por Ibaiti/Ventania saindo na PR-151 já nos Campos Gerais (Ponta Grossa) e seguindo pelo BR-277 até a capital de todos os paranaenses.

Equipes do DER estão no local orientando e disponibilizaram sinalização de emergência para prevenir acidentes.

As fortes chuvas que atingem o estado aparentam ser o motivador do dano, com técnicos do DER/PR analisando a sua extensão e avaliando os serviços de recuperação necessários ao longo dos próximos dias. Devido à gravidade da situação, não é possível precisar quando a rodovia será liberada novamente.

Como ponto de referência, o pavimento da PR-151 cedeu a cerca de 100 metros de uma passarela para pedestres, que não parece ter sido afetada.