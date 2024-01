Pista atrai atletas INTERNACIONAIS

Atende a duas modalidades olímpicas nos estilos Slalom e Slalom Cross

Dentro do Parque das Corredeiras, localizado na área central do município de Tomazina, foi construída uma pista de canoagem que atende a duas modalidades olímpicas (a canoagem Slalom e a canoagem Slalom Cross). O espaço é um atrativo para atrair atletas nacionais e internacionais.

A pista de canoagem é construída anualmente através de um serviço de desassoreamento do leito do rio e limpeza das margens, porém, também anualmente no período das fortes chuvas e consequentemente das cheias do Rio das Cinzas, todo serviço é danificado novamente. A construção de um muro de gabião é justamente para conter as margens formadas por pequenas pedras soltas, com intuito de proteger a vegetação nativa, preservar o leito do rio e consequentemente se tornar apropriado para a prática do esporte.

Pelo fato das pedras serem completamente soltas e periodicamente reorganizadas pela prefeitura de Tomazina, no momento da ordem de serviços para início de obra, todo preparo da base dos gabiões esteve nivelado e compactado.

Na logística operacional a obra foi feita às margens para facilitar a mão de obra e transporte de material. No trecho que sobrepõe um pequeno braço do rio (para controle ordenado do fluxo de água), tem apenas 30 cm de profundidade, onde acaba não influenciando no grau de dificuldade do serviço.

GABIÕES – São elementos prismáticos retangulares, confeccionados com malha hexagonal de dupla torção produzida com arames de aço de baixo teor de carbono e revestimento polimérico adicional, especialmente produzidos para obras de engenharia.

A liga do revestimento deve ser composta por 90% de Zinco e 10% de Alumínio e garantir uma maior aderência à alma do aço, essencial para uma eficaz proteção contra corrosão, enquanto o revestimento adicional além da proteção química deve garantir uma elevada resistência contra abrasão e raios ultravioleta.