Platinense colide em poste em Nova Fátima

Ele e mais quatro pessoas se machucaram

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio nesta terça-feira, dia primeiro, atendeu a acidente à noite com vítima na PR-218, em Nova Fátima.

Um Ford/Mondego, de Santo Antônio da Platina, conduzido por jovem (22 anos), sem habilitação, trafegava na rodovia no sentido de Ribeirão do Pinhal à Nova Fátima, e ao atingir o Km 114, perdeu o controle e colidiu contra poste da Copel, e em seguida, com muro de residência.

O motorista e os passageiros, de 50, 25 e dois anos, tiveram ferimentos e foram socorridos na Santa Casa de Cornélio Procópio.